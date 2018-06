«La sede Pd? Era assegnata ad un'associazione culturale»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Scroccopoli Pd. La sede Pd Magliana nell'XI Municipio usava i locali che erano stati dati in concessione a un'associazione culturale Palmiro Togliatti. Lo abbiamo scoperto grazie ai controlli del Gruppo Sicurezza Sociale ed Urbana della Polizia Locale di Roma Capitale. Cosa c'è di strano? Semplice, grazie a questo espediente i Dem usufruivano dello sconto riservato alle associazioni di carattere culturale e sociale. Un giochino che consentiva al Partito Democratico di pagare solo il 20% del canone di mercato per l'affitto dei locali». Lo annuncia su Fb il capogruppo del M5S Paolo Ferrara. Ferrara annuncia la «richiesta» di una «convocazione della commissione Trasparenza di Roma Capitale che, come sapete, è a guida Pd. Vedremo se avranno il coraggio di fare chiarezza. L'amministrazione municipale a guida M5S ha già preparato un atto con il quale chiede di verificare che avvenga il rilascio del locale. Se necessario si procederà allo sgombero forzoso con il recupero coattivo delle spese sostenute dall'amministrazione a carico del Circolo Culturale Palmiro Togliatti. Il Pd ha il dovere di pagare gli arretrati», aggiunge.