La scuola riapre per donare i computer

La scuola va in emergenza, così contro il blocco imposto dal Covid-19 interviene la Polizia.

Agenti in classe, infatti, all'Istituto tecnico Fermi: 30 famiglie che non avevano a casa un computer o un tablet per far seguire ai figli la didattica a distanza, sono state rifornite dalla preside Monica Nanetti. La dirigente ha infatti preparato 30 dispositivi della scuola per affidarli in comodato d'uso alle famiglie che ne avevano bisogno. Non solo. Per evitare di far uscire genitori o studenti, è intervenuta la Polizia Provinciale della Città Metropolitana che ha prelevato i pc da scuola e li ha consegnati direttamente a casa.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine a Roma si mettono al servizio delle scuole in questa fase di chiusura che va avanti dall'inizio di marzo. I carabinieri della Stazione di Roma Aventino, infatti, hanno provveduto a consegnare nelle case degli alunni di varie classi il materiale didattico (ibri e quaderni) che era stato lasciato nelle classi delle Elementari prima della sospensione delle lezioni. Davanti alla divisa, poi, chi potrebbe rifiutarsi di mettersi a studiare?

