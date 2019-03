La scritta choc in assessorato Andatevene o sarete cacciati

Con un pennarello rosso e una scritta in corsivo qualcuno, dopo essersi intrufolato negli uffici dell'assessorato ai trasporti di Roma ad Ostiense, ha lasciato un messaggio sullo specchio dell'ascensore: Andatevene o sarete cacciati. Una scritta che, per l'assessore Meleo che l'ha riportata sulla sua pagina Twitter, ha un odioso sapore di minaccia.

«Agli autori del gesto rispondiamo con forza: non arretriamo di un millimetro di fronte alle minacce. Lavoriamo per i cittadini, senza paura». Il messaggio, che somiglia a molti dei post lasciati sui social dai pendolari infuriati con il Campidoglio per i disservizi che si stanno creando in questi giorni lungo le reti metropolitane, ha colpito per la sua presenza negli uffici dell'assessorato. La scritta è stata rimossa ma intanto, sui social, il tono delle risposte al tweet della Meleo era decisamente polemico. «Lavoriamo per i cittadini è la vera minaccia scrive qualcuno e altri aggiungono non dovete arretrare di un millimetro ma di parecchi chilometri», «veramente è il cittadino ad avecce paura de voi soprattutto se deve prende la metro o un autobus». Non mancano i commenti di solidarietà e di consigli a trovare chi, in quegli uffici, è arrivato a scrivere sullo specchio.(L. Loi.)

