La scommessa di Gigi e Ross «Sanremo? Lo vinciamo noi»

Marco Castoro

ROMA - Hanno studiato all'Accademia d'Arte drammatica, ma non si direbbe. Gigi e Ross sono diventati noti al pubblico tv grazie a numerosi programmi, dalle Iene a Markette, da Zelig a Colorado, da Made in Sud a Sbandati fino all'ultimo Tale e Quale Show. E ora Amadeus li ha voluti nella striscia serale Prima Festival che va in onda subito dopo I Soliti Ignoti, da stasera fino all'8 febbraio.

Gigi e Ross, vi sentite più Iene o più Sbandati?

«Sbandati. La nostra anteprima del festival sarà sbandata».

Eppure avete frequentato l'Accademia drammatica

«Fatevi una domanda e datevi una risposta. E poi non diciamo che siamo conduttori sennò ci tagliano pure da qui».

Partecipate a un Sanremo accerchiato dalle polemiche.

«Le solite chiacchiere. È solo ginnastica mentale».

Ross, ci dica una cosa bella di Gigi?

«Ci conosciamo e sopportiamo da 20 anni». Gigi interviene a gamba tesa: «A parte i miei occhi con i quali lo ammaino da anni. E la sensualità, ovviamente».

Ma deve rispondere Ross?

«Ci sto pensando». Riecco Gigi: «Te lo dico io: è attratto dal mio conto in banca». Ross: «A Sanremo Gigi mi sta prendendo per la gola, è un ottimo chef. Mi coccola perché io sono fortunato al gioco e qui c'è il Casinò In pratica tra noi due sono io quello che porta la materia prima».

Ross, un difetto di Gigi?

«Non risponde al telefono. Su wapp però è h24. Aggiungiamo ndr (che sta per nota di Ross): Gigi se la ride».

Quante ore al giorno passate insieme?

«Troppe ma non bastano mai. Riusciamo a sentirci anche dopo una serata insieme di lavoro Ci telefoniamo».

Ma tanto lui non risponde

Ross: «Appunto. Ma a volte non risponde manco dal vivo».

Quindi non saprà mai che cosa ha pensato

«So' vent'anni che cerco di capirlo».

Chi vince il Festival?

«Noi. Siamo la vera scommessa».

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA