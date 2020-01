La scimmia nuda: ovvero l'uomo

Il libro di questa settimana s'intitola La scimmia nuda: studio zoologico sull'animale uomo del famoso ricercatore, professor Desmond Morris. Infatti l'autore parte dall'idea che l'uomo non sia altro che una scimmia, però nuda; e che nonostante tenti di nascondere - per quanto può - il passato, rimarrà sempre un primate, proprio come le altre 193 specie di scimmie simili a lui, con cui condivide gli istinti ed i comportamenti che sono stati riportati in questo saggio.

Questa è una lettura dedicata soprattutto ai neofiti ma anche a chi mastica già certi argomenti. Desmond Morris, notissimo per avere studiato a lungo le scimmie, in questo libro divertente, sconvolgente e al tempo stesso rigorosamente scientifico si è messo a studiare anche l'uomo e i suoi legami comportamentali con i primati da cui deriva.

Per quanto cerchi di ignorare l'eredità del passato, l'uomo rimane essenzialmente un primate, una scimmia in crisi, che segue nella vita sessuale e sociale i modelli di comportamento fissati dai suoi antenati scimmie e cacciatori. Un libro ricco di spunti e curiosità che ci faranno capire come in fondo siamo ancora lontani dalla profonda conoscenza di noi stessi Buona lettura! (A.Ben.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

