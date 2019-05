La scienza nel cuore, nell'anima, in ogni istante. Ci sono personaggi eccezionali nella storia scientifica, come la cacciatrice di fossili, Mary Anning, inizia a seguire il papà sin da bambina. Scalpello e martello sono strumenti da cui non si separa mai. La vita a tratti la travolge, così come il mare, contro cui spesso deve combattere per raccogliere le tracce di animali vissuti in periodi che solo in quegli anni gli scienziati iniziavano a conoscere. Mary Anning però è una donna, che ha studiato solo da autodidatta, e nonostante la grande sensibilità e intelligenza, il mondo scientifico non è pronto ad accoglierla. Annalisa Strada racconta una storia di passione e complessità negli studi di ricerca, dell'Inghilterra del 1800, di ambienti accademici e maestose scogliere.

La cacciatrice di fossili di Annalisa Strada, Editoriale Scienza, 12,90 euro

