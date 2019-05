La scalata interrotta degli enfant prodige di Forza Italia

Giammarco Oberto

Si assomigliano pure fisicamente Fabio Altitonante e Pietro Tatarella, i due che fino alle manette scattate ieri all'alba erano considerati gli enfant prodige di Forza Italia in terra lombarda.

Altitonante, 45 anni, (a sinistra) nato a Teramo, laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico, servizio militare nei carabinieri, è entrato in Consiglio comunale nel 2006. Poi una carriera folgorante che lo ha portato nel 2013 al Consiglio regionale, nel 2015 a diventare coordinatore milanese di Forza Italia e l'anno scorso a occupare il ruolo di sottosegretario alla Rigenerazione e allo sviluppo dell'area Expo: incarico dal quale ieri il governatore Fontana lo ha sospeso. L'accusa nei suoi confronti è quella di corruzione.

Tatarella, 36 anni, sposato, un figlio, invece è nato a Milano. Ha origini pugliesi ma con Pinuccio Tatarella divide solo il cognome. A 22 anni, nel 2006, entra in Consiglio regionale. Nel 2011 passa al Consiglio comunale dove si fa notare per i suoi interventi contro l'allora sindaco Giuliano Pisapia. È candidato - o meglio era - alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest. Per lui l'accusa è di associazione a delinquere.

