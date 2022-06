La Scala sceglie un'opera russa per ripartire: «Qui niente censure»

Alla Scala il sipario della nuova stagione si alza sulla pace. Il teatro si inaugura il 7 dicembre con l'opera lirica Boris Godunov, capolavoro di Musorgskij. Quintessenza di Russia: patria sia del musicista, sia del poeta Alexandr Puskin, da cui l'opera è tratta.

L'annuncio ieri a Milano alla presentazione del cartellone 2022/2023 del teatro lirico più famoso del mondo. Il titolo era stato definito da prima della guerra ma, averlo confermato dopo l'invasione russa in Ucraina, è il migliore segnale di pace. «Né caccia alle streghe, né cancellare opere russe nel teatro», ha dichiarato il sovrintendente Dominique Meyer. Certo il ricordo va allo stop del maestro russo Valery Gergiev (amico e sostenitore di Putin) cui non fu consentito di dirigere perché non fece una dichiarazione a favore di una soluzione pacifica della guerra. In quel caso, dice il sovrintendente, fu «doveroso» chiederla, quella dichiarazione. Ma non si può fare la stessa cosa con ogni cantante: «Non possiamo fare la caccia alle streghe». È il caso del soprano Anna Netrebko che rinunciò a esibirsi nell'Adriana Lecouvreur (ed è tornata alla Scala accolta da ovazioni in un recital a fine maggio) quando la stessa artista, sempre attraverso i social, si era dichiarata contro la guerra, eppure era stata criticata perché non aveva preso le distanze da Putin.

«Ricevere un riconoscimento non fa di loro guerrieri» ha sottolineato ancora Meyer, riferendosi anche al basso Ildar Abdrazakov, uno dei protagonisti del Godunov. E gli ha fatto eco il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly: «Importante partire con un capolavoro come Godunov. Non è giusto penalizzare l'aspetto artistico per la tragedia che sta succedendo». E Meyer chiosa: «Quando leggo Puskin non mi nascondo». Mai nessuno lo deve fare. (P.Pas.)



