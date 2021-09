La Sapienza vaccina da oggi i suoi studenti

Parte l'obbligo di green pass, oggi, per docenti e studenti delle università. E allora gli atenei spingono sulla campagna vaccinale tra i ragazzi che, a differenza di quanto accade nelle scuole dell'obbligo, possono accedere alle aule delle facoltà così come ai test di ingresso al via dal 3 settembre solo esponendo il qr code valido. Alla Sapienza, infatti, iniziano le vaccinazioni per gli studenti, con la prima dose di Pfizer oppure Moderna al policlinico Umberto I che andranno avanti con gli appuntamenti già prenotati fino al 7 settembre. E partono anche le prenotazioni per coloro che hanno ricevuto la prima dose in strutture diverse dal Policlinico Umberto I, sia regionali che extra-regionali, e che intendono effettuare la seconda dose a Roma, dove si trovano per motivi di studio. (L.Loi.)



