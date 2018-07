La Sapienza, in arrivo il libretto bis per i trans

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In arrivo il doppio libretto per gli studenti trans alla Sapienza: l'università, dopo l'allarme lanciato dal Gay Center e da Azione trans, ha assicurato che si farà a settembre. Ma gli attivisti replicano: «Serve subito». Dopo la denuncia partita dalle associazioni in difesa di gay e trans, che accusava la Sapienza di aver bocciato la proposta del doppio libretto, l'ateneo ha spiegato che «il Senato accademico non ha bocciato il doppio libretto per la carriera alias, ma ha programmato l'approvazione definitiva del regolamento nella prima seduta di settembre, per consentire ulteriori modifiche migliorative al testo a garanzia della riservatezza e della privacy degli studenti». Quindi l'approvazione del doppio libretto potrebbe arrivare tra due mesi, per rispettare i tempi burocratici, ma il Gay Center chiede comunque un'accelerazione perché altrimenti «almeno per un altro anno le persone trans continueranno ad essere discriminate».(L. Loi.)