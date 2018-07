Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La rivoluzione del kebab da un'idea di 4 giovani imprenditori siciliani. Materie prime bio rigorosamente italiane, marinature con miscele di spezie top secret e cottura a bassa temperatura per un prodotto sempre gustoso e più digeribile. Il secondo anno di attività di BabeK (kebab al contrario) vede, oltre ad un piccolo restyling del locale con più posti a sedere, anche la consulenza dello chef Misha Sukyas (conduttore tv di Effetto Wow) per un menu stagionale dedicato ai palati gourmand. Dal NonnabeK con pollo ruspante, rucola, ricotta di pecora, ketchup di peperoni e salsa yogurt al KassiabeK con pecora bergamasca, lattuga, puntarelle alla romana, stracciatella affumicata e salsa yogurt, al vegano SanabeK con tofu bio piastrato, lattuga, insalata di susine e salsa di barbabietola fumè. La sera, fino alle 23, anche mini versioni dei panini.BabeK - Via del Torchio 3, MIlanoTel. 02/72.09.57.14 - Prezzo medio 10- Chiuso lunedì.(C.Bur.)