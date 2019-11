LA RINASCITA

Lorena Loiacono

I ragazzi del Cinema America, finalmente, hanno una sala tutta per loro. Il Campidoglio gli ha affidato la sala del Cinema Troisi, con un finanziamento di un milione e mezzo di euro. I ragazzi, sfrattati dal Cinema America, ora trovano casa nell'ex Induno, struttura nel cuore di Trastevere abbandonata dal 2012: la sala, messa a nuovo, riaprirà i battenti tra circa un anno. I lavori infatti dovranno finire per l'autunno del 2020. Si tratta di un progetto di vecchia data, finalmente realizzato: già l'ex sindaco Marino infatti, nel 2015, aveva intenzione di affidare il cinema Troisi all'associazione del Cinema America.

In questi anni non se ne è fatto nulla, anche a causa di una querelle in tribunale tra il Comune e il patron della Sampdoria Ferrero, che se ne contendevano la proprietà. Archiviati i problemi legali, ieri la notizia dell'avvio dei lavori di demolizione interna: autorizzati dalla Sovrintendenza speciale archeologica di Roma, partiranno lunedì. Il progetto prevede un investimento di 1.426.942 euro e sarà finanziato principalmente dal Mibact, ma anche dalla Regione Lazio, da Siae e da fondi propri dell'associazione Piccolo America, raccolti tramite le donazioni avute da personaggi dello spettacolo e dalle serate dedicate alle arene estive degli ultimi anni. La sala, secondo i progetti dei lavori, avrà un unico grande schermo da 13 metri, digitalizzazione 4K di ultima generazione e 300 poltrone per gli spettatori, avrà un foyer bar e un'aula studio-biblioteca da 40 postazioni aperta 24 ore su 24, con un'area esterna sulla terrazza. «Per la gestione del cinema - spiega Valerio Carocci, Presidente del Piccolo America - ci lasceremo ispirare dalla multiprogrammazione e dalle iniziative proposte dai cinema Beltrade e Mexico di Milano, dallo Stensen di Firenze, dal Visionario di Udine, dal CinemaZero di Pordenone e dal PostModernissimo di Perugia: tutte sale indipendenti, diventate reali catalizzatori di nuovi spettatori. Allo stesso modo la caratteristica del Cinema Troisi sarà la sua identità sociale: una sala che costruirà vere e proprie comunità temporanee nell'occasione delle proiezioni cinematografiche».

