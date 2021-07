La ricetta Stella «Maschere web? Solo un ostacolo nella crescita»

Ilaria Del Prete

Paolo Stella, influencer da quattrocentotrentamila follower su Instagram, quanto di reale c'è stato sui social durante la pandemia?

«C'è una cosa che ho capito in tutta questa vicenda: per quanto uno si sforzi di raccontare una vita fittizia, il pubblico ha un senso sento sviluppatissimo per intuire la verità».

La cosa meno realistica?

«Persone che estremizzano il loro aspetto fisico, ma comunque raccontano una visione realistica di come interpretano la vita. Osservo il fenomeno con curiosità».

Come ci si potrà riabituarsi alla realtà senza filtri?

«Smettendo di usarli. Ma è una necessità di chi magari è molto giovane e meno formato. Non lo vedo un problema enorme, solo uno dei tanti ostacoli che un essere umano si trova ad affrontare nella crescita personale».

Per lei invece com'è stato tornare in società?

«Non vedevo l'ora. Ma al contempo la pandemia mi ha aiutato a capire che sto bene anche con me stesso».

