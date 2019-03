La riapertura? Forse fra 3 mesi

Lorena Loiacono

Questa volta potrebbe volerci tanto tempo, addirittura fino a 3 mesi, per vedere riaprire le tre fermate della metropolitana A chiuse per problemi alle scale mobili. Ma intanto il Centro rischia il collasso e i commercianti insorgono: «Almeno aprite la Ztl».

La combinazione micidiale, che vede serrate le stazioni di Repubblica dal 23 ottobre scorso, Barberini e Spagna, si era già verificata poco prima di Natale ma è durata in tutto due settimane. Oggi però la situazione è diversa. A seguito del guasto della scala mobile di Barberini, a cui la settimana scorsa è letteralmente saltato uno scalino, Atac ha deciso di fare le dovute verifiche anche sugli impianti di Spagna e di revocare il mandato alla ditta appaltatrice che si occupava della manutenzione degli impianti nella metropolitana. Atac chiederà un risarcimento danni, anche se la ditta Metroroma scarl vinse l'appalto nel 2017 quando gli impianti in funzione già non splendevano per efficienza.

Ma intanto l'attesa dei passeggeri rischia di allungarsi ulteriormente, fino a 3 mesi, visto che sarà necessario assegnare di nuovo il servizio e, come dimostrato sul fronte buche e asfalto, il Campidoglio a 5 Stelle è ben contrario a dare appalti in affido diretto, nonostante l'emergenza. Nel frattempo in Atac hanno rimesso l'incarico anche 10 ingegneri responsabili degli impianti che entro 90 giorni lasceranno l'azienda. A rimetterci non solo i passeggeri e turisti ma anche i commercianti del Centro: «Chiediamo che almeno resti aperta lo la Ztl denuncia Gianni Battistoni, presidente di via Condotti che qualcuno metta gli avvisi perché i turisti acquistano carnet di biglietti per poi scoprire che non possono scendere». Infine, ieri, in serata anche a Flaminio si sono fermate le scale mobili della stazione: rivolta dei passeggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA