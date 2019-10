La relazione armoniosa con Fido

Il libro di leggere questa settimana s'intitola Addestrare senza parole. Con la tecnica della mano vuota dell'etologa tedesca Liane Rauch. Vogliamo rafforzare il legame con il nostro cane e instaurare una relazione armoniosa? Allora possiamo provare subito il metodo della mano vuota: senza strumenti, senza l'uso della parola e sempre efficace.

Ma perché questo medtodo? La Rauch spiega come sia utile per approfondire, rinforzare e migliorare il rapporto tra cane e uomo; per instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Infatti la fiducia è alla base di una buona partnership; perché è praticabile senza strumenti, ovunque e in ogni situazione.

Pper evitare dal primo incontro problemi di gestione nella vita quotidiana. Per addestrare il nostro cane con metodi non violenti; perché è adatto a ogni cane e a ogni padrone; perché è un concetto educativo innovativo che funziona in ogni occasione; perché la mano vuota è uno strumento di addestramento molto efficace anche con cani affetti da patologie invalidanti (sordità, cecità, ecc.). Una solida relazione uomo-cane è un'educazione di successo. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA