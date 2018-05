La Regione in campo per i diritti dei rider

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sì all'innovazione tecnologica ma se va di pari passo con i diritti. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia la proposta di varare nel Lazio una normativa regionale a tutela dei rider «nonostante sia consapevole del rischio che un intervento regionale possa confliggere con l'art.117 della Costituzione».«È possibile lavorare a forme di tutela compatibili con le normative nazionali - spiega Zingaretti - Impegneremo il governo regionale per costruire una piattaforma normativa, studiando soluzioni per estendere ai lavoratori della gig economy le prerogative di natura assicurativa, previdenziale, di sicurezza, anche prevedendo forme di garanzia per un salario minimo. Sottoporremo queste soluzioni a una consultazione pubblica, aperta alle forze politiche, sindacali, alle imprese, alla partecipazione propositiva di singoli cittadini, di studiosi, di lavoratori che hanno sperimentato questa condizione, ma anche delle aziende che operano nella gig economy». Per Zingaretti «la questione dei rider e della gig economy evidenzia in maniera eclatante l'incompletezza della proposta politica e normativa sui temi del mercato del lavoro. Siamo i primi a riconoscere nell'innovazione tecnologica una delle grandi frontiere per lo sviluppo, ma dobbiamo iniziare a preoccuparci delle persone che si trovano in una situazione di dipendenza economica a cui nessuno ora parla. Il numero di queste persone è in rapido aumento e, se non ci poniamo subito il problema delle tutele retributive e previdenziali, della sfera dei diritti e della dignità dei lavoratori.(S. Uni.)