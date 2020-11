La Raggi torna: «Sono guarita»

Domani sarà in Campidoglio, la sindaca Raggi: è risultata negativa al Covid dopo un isolamento domiciliare di 10 giorni. La Sindaca ha infatti annunciato sui social di essere guarita dal coronavirus: ha scoperto di essere positiva lo scorso 5 novembre, da lì sono iniziati per lei l'isolamento domiciliare e per la sua giunta i controlli medici e i tamponi. In questi ultimi dieci giorni, la Raggi è rimasta isolata nella cameretta dal figlio da cui ha portato avanti dirette e incontri con il suo staff. Sui social, dal profilo del marito Andrea Severini, è apparsa anche la foto del primo abbraccio tra la sindaca e il figlio, dopo il periodo di isolamento.

«Il mio pensiero ha commentato la Raggi - è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l'ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. Ai medici e infermieri in prima linea».(L. Loi.)



