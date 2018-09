LA RAGGI SU FB

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Questa mattina (ieri, ndr) vi voglio mostrare le immagini dei lavori in corso per la riqualificazione di piazzale Giulio Douhet, nella parte sud di Roma al IX municipio. Le operazioni vanno avanti a pieno ritmo e rientrano nel cantiere del Corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«A oggi risultano terminate le strutture per predisporre la pedana di fermata e la trazione elettrica, mentre sono in fase di completamento le finiture superficiali. In particolare si può osservare la posa in opera dei percorsi per ipovedenti della pedana di fermata. Ricordo che a piazzale Douhet stiamo realizzando un restyling completo che prevede un nuovo spartitraffico, marciapiedi, posteggi per i taxi e una fermata per i filobus che percorreranno il corridoio. Vogliamo dare ai cittadini - fa sapere ancora la sindaca Raggi - un servizio migliore e soprattutto fare in modo che possano utilizzare al meglio questa nuova infrastruttura».