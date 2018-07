LA RAGGI SU FB

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Proseguono le attività per restituire decoro e vivibilità al Tevere. Oggi è stata avviata un'importante operazione di bonifica sulle sponde del fiume, all'altezza del viadotto della Magliana, per smantellare un vasto insediamento abusivo». Lo annuncia su FB la sindaca di Roma Virginia Raggi. «L'intervento è stato disposto su segnalazione dell'Ufficio speciale Tevere, che abbiamo creato per coordinare le competenze di tutti gli enti coinvolti nella gestione del fiume. La nostra Polizia Locale è intervenuta con 40 agenti per eseguire le operazione di sgombero: sono state trovate 70 baracche e due roulotte, 29 persone che occupavano abusivamente l'area sono state identificate e tutte hanno rifiutato le proposte di accoglienza. Sono state anche rinvenute oltre 500 tonnellate di rifiuti che dovranno essere rimosse dalla Regione Lazio che ha competenza sulle aree golenali. Non è accettabile che esistano queste situazioni di degrado ambientale e sociale. La riqualificazione del Tevere è uno dei nostri obiettivi e continueremo a lavorare per ripristinare la legalità e restituire ai cittadini una parte così importante della storia e della vita della città», conclude.