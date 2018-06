LA RAGGI SU FB

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Lo sport a Roma deve essere alla portata di tutti, in tutte le zone della città. Questo è l'impegno che abbiamo preso con i cittadini e lo stiamo rispettando. In occasione della XV Giornata Nazionale dello Sport promossa dal Coni voglio sottolineare che la Capitale sta tornando protagonista dei grandi eventi sportivi internazionali: penso per esempio alla Formula E, alla tappa finale del Giro d'Italia 2018, agli Internazionali d'Italia di tennis. Ma voglio anche ricordare che questi importanti appuntamenti devono rappresentare un volano per la diffusione dello sport in tutti i quartieri, dal centro alle periferie, con il coinvolgimento di tutta la popolazione». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi. «Solo per citare alcuni degli interventi che vanno in questa direzione, abbiamo raggiunto un accordo per la riqualificazione dello Stadio Paolo Rosi con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'atletica leggera soprattutto a favore delle categorie più disagiate e della terza età; abbiamo portato a termine i lavori per quindici palestre scolastiche e abbiamo previsto altrettanti interventi nel corso di quest'anno».