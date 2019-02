La Raggi su Facebook «Pulizie a Romanina»

Uno sforzo per riportare avanti le periferie. E farle uscire dal degrado. Almeno questo è nei piani il progetto del Campidoglio. Ad annunciare l'ultima novità è stata la sindaca Raggi.

«Alla Romanina, nella zona sud est della città, proseguono gli interventi di diserbo meccanico, taglio della vegetazione spontanea e spazzamento delle strade. Ecco alcuni operatori al lavoro in via Biagio Petrocelli, grande arteria nel VII Municipio interessata da un'operazione di pulizia durata più giorni». Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi che posta anche un video dei lavori.

«Oltre al contenimento dell'erba infestante, - prosegue la prima cittadina della Capitale- le squadre al lavoro in tutta la città provvedono a spazzare cigli stradali, marciapiedi e parcheggi raccogliendo anche i rifiuti, bottigliette di plastica e cartacce, abbandonati in strada dai soliti incivili. Vorrei ricordare che tutti questi interventi sono frutto dell'aggiudicazione del bando sul verde orizzontale che ha ripristinato la legalità in questo settore. Ogni giorno ci impegniamo per migliorare il decoro della nostra città», il lungo post della Sindaca Raggi.

