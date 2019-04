La Raggi perde un altro municipio (l'XI) Sfiduciato il minisindaco del Portuense

Paola Lo Mele

Cade l'amministrazione a 5 Stelle del municipio XI, al Portuense. Ieri a scrivere la parola fine per l'esperienza pentastellata è stato il consiglio municipale. Dopo una seduta fiume, tra polemiche incrociate e tifoserie contrapposte, la mozione di sfiducia per il presidente Mario Torelli è passata con 13 voti favorevoli e 12 contrari.

Si tratta del terzo municipio perso del Movimento, dal 2016 alla guida della Capitale. Il primo a capitolare, nel marzo del 2017, fu l'VIII (Garbatella) con le dimissioni dell'ormai ex minisindaco Paolo Pace. A seguire ci fu il III (Nomentano-Salario) dopo il voto di sfiducia - a febbraio 2018 - per la presidente Roberta Capoccioni. In questi due casi le successive elezioni sancirono la sconfitta del M5S e l'inizio di amministrazioni guidate dal centrosinistra: nell'VIII municipio fu eletto Amedeo Ciaccheri, nel III l'urbanista Giovanni Caudo.

Nell'XI la crisi si è consolidata quando Francesca Sappia, ultima dei quattro consiglieri a lasciare il M5S, è passata al gruppo misto facendo perdere di fatto la maggioranza al presidente. Dopo la sfiducia tutte le opposizioni, dal Pd alla Lega, sono partite all'attacco della maggioranza chiedendo di andare al voto. «Dopo il III e l'VIII, è arrivata in XI municipio la certificazione del fallimento de M5S al governo di Roma. Ora la Raggi liberi Roma, tutti i romani meritano di poter tornare a votare il prima possibile», è intervenuto subito il segretario dei democratici, Andrea Casu. Affondo anche da diversi rappresentanti della Lega che hanno auspicato elezioni «il prima possibile. La Lega è pronta a prendere le redini del governo municipale per rappresentare realmente una cesura con le cattive gestioni del passato». Quanto alla sindaca Virginia Raggi, non ci ha messo molto a decidere: per garantire continuità al territorio, nominerà suo delegato per il municipio proprio Torelli.

