LA RAGGI IN AULA

Flavia Scicchitano«Nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere decisionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti. Il suo fu un ruolo compilativo». Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde nel corso dell'interrogatorio a piazzale Clodio nel processo che la vede imputata per falso in merito alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma.L'interrogatorio, davanti al giudice monocratico, è condotto dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha coordinato le indagini. «Raffaele Marra aveva partecipato in concreto invece di astenersi, come dovuto per legge?», chiede Ielo sulla base di quanto aveva domandato l'Anticorruzione comunale. «Non aveva potere discrezionale - ribadisce la prima cittadina - Lui si limitava solo a firmare un atto, dunque secondo me non si sarebbe dovuto astenere». Una ricostruzione, quella della sindaca, collegata a quanto scrisse nella lettera alla responsabile Anticorruzione del Campidoglio.«In quella nomina non c'erano anomalie - aggiunge Raggi - Marra ha pedissequamente ratificato le mie decisioni». Poi la descrizione dei rapporti con Raffaele Marra, l'ex responsabile dell'ufficio del personale, imputato in un processo stralcio con l'accusa di abuso d'ufficio. «Il mio rapporto con Raffaele Marra cominciò a cambiare quando iniziarono ad uscire notizie relative a suo problemi con alcune case. All'inizio c'era grande fiducia perché era un grande esperto della macchina amministrativa. Lo avevo conosciuto durante la campagna elettorale del 2016».«I miei consiglieri mi suggerirono di spostarlo e lui non prese bene il fatto che venisse messo a capo delle Risorse Umane - spiega la sindaca - I rapporti non erano cattivi, ma un po' più freddi». Il prossimo 9 novembre sarà sentita in udienza l'ex capo di gabinetto del Comune di Roma, Carla Romana Raineri, come teste nel processo a carico di Virginia Raggi. La richiesta è stata avanzata dalla Procura e recepita dal giudice monocratico Roberto Ranazzi. La testimonianza si concentrerà esclusivamente sul rapporto tra il sindaco e Raffaele Marra.