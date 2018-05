La Raggi: «Il lungomare di Ostia intitolato a Falcone e Borsellino»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIntitolare un tratto del Lungomare di Ostia ai magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo l'impegno preso ieri dall'Assemblea Capitolina in trasferta' a Ostia per una seduta straordinaria dedicata alla «Settimana della legalità» e al ventiseiesimo anniversario della Strage di Capaci. L'aula in mattinata si è riunita all'aperto, nel cortile di due licei, insieme alla sindaca Virginia Raggi, a Daniele Piervincenzi, il reporter colpito da Roberto Spada con una testata, studenti e cittadini della zona. «Ostia è stato l'unico municipio sciolto per mafia ed è il municipio da cui ripartire per affermare che le istituzioni sono dalla parte dei tantissimi cittadini onesti che non vogliono chiudere gli occhi e che non vogliono abbassare lo sguardo», ha detto Raggi.