La Raggi ci crede: «Pronti a nuove sfide»

«Roma è una città aperta. E lo sarà sempre»: così ieri la Sindaca Raggi, davanti alla platea del Teatro dell'Opera, ha ribadito lo spirito della Capitale di Italia tra gli applausi scroscianti dei presenti.

Il discorso della Sindaca ha introdotto l'evento per i 150 anni di Roma Capitale: «Il 3 febbraio del 1871 Roma è stata indicata come sede delle principali Istituzioni del neonato Stato unitario. La città, straordinaria per storia e per valori culturali e religiosi, si è così posta al servizio di tutti». La Sindaca è voluta tornare più volte, con il suo discorso, sullo spirito inclusivo della Capitale: «Roma è una città accogliente, internazionale. Una città aperta a tutti. E lo sarà sempre. Celebrare questo anniversario vuol dire aprire questa nuova fase proprio da questo luogo di cultura è il più bell'augurio che facciamo alla città e all'Italia».

Il Teatro dell'Opera, scelto come sede dell'evento, ieri ha ospitato infatti le celebrazioni nella sua atmosfera suggestiva. Un excursus storico ha poi raccontato la trasformazione di Roma nella grande metropoli che è oggi, con numeri record sia per la popolazione sia per le dimensioni. Basti pensare a 150 anni fa e alle presenze dell'epoca: «Piemontesi, siciliani, lombardi, toscani, campani, emiliani, veneti, pugliesi, sardi e cittadini di ogni parte d'Italia hanno rinnovato lo spirito della città e hanno fatto in modo che si sia passati dai 250.000 abitanti di allora ai circa 4 milioni e mezzo di persone che ogni giorno animano e vivono la sua bellezza».

Una bellezza, quella di Roma, raccontata negli anni da artisti e poeti e che ora andrebbe rivalutata. Magari guardando al futuro: «Celebrare questo anniversario ha assicurato la Raggi - vuol dire prepararsi con entusiasmo alle prossime sfide».(G. Par.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

