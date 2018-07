La Raggi attacca i tifosi francesi i romani se la prendono con lei

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I tifosi francesi festeggiano la Coppa del Mondo tuffandosi nella fontana di Campo de' Fiori e la sindaca Raggi insorge sui social: comportamento vergognoso. Ma tra i commenti i romani replicano: i controlli dove erano?. Nel post di sdegno per i tuffi dei francesi nella fontana, la sindaca ha annunciato: Ho subito chiesto alla Polizia Locale informazioni sull'accaduto. Gli agenti del gruppo Trevi stanno acquisendo le immagini dalla Sala Sistema Roma. I responsabili dovranno essere individuati e sanzionati. Che nessuno pensi di passarla liscia. Roma va rispettata.Ma ormai lo sfregio c'è stato e quelle immagini stanno facendo il giro del mondo, ancora una volta. Nei commenti al post, i romani denunciano l'assenza di controlli: non facciamo proclami a posteriori scrive Marco - mettete vigili e fate sanzionare in diretta, non in differita. E ancora le forze dell'ordine dove erano? Sono stata a fontana di Trevi e non puoi capire lo schifo che c'è, per terra c'era di tutto bottiglie bicchieri cartacce, qualche minuto dopo scrive Domenico: perché non intervenire seduta stante? Sarebbe un esempio di contrasto a chiunque immagini anche solo di voler fare gesti simili- E Paolo chiede: in quella piazza c'è l'ambasciata francese, non era possibile prevedere che ci sarebbero stati dei disordini in caso di vittoria della Francia?.(L. Loi.)