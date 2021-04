La Raggi alla ragazza-coraggio: «Brava, non sei sola»

Virginia Raggi mostra l'articolo di Leggo con l'intervista della ragazza di 20 anni a cui hanno bruciato l'auto per vendetta (dopo aver sventato un furto) e scrive sul proprio profilo Facebook: «A questa giovane ragazza coraggiosa voglio dire grazie. Grazie perché il modo in cui ha agito deve essere preso a esempio. Perché chi denuncia, lo voglio sottolineare, non perde mai. Le sono vicina». Poi la Sindaca aggiunge: «Alla ragazza coraggiosa voglio dire un'altra cosa: non sei sola. Chi denuncia, chi si mette dalla parte della legalità, troverà sempre il mio sostegno e quello di tutti i cittadini onesti».

Belli e toccanti pure i commenti sotto il post della Raggi: sono tanti i cittadini romani infatti che hanno subito chiesto di aprire una sottoscrizione per aiutare la ragazza-coraggio a comprare una nuova auto. «Signora Sindaca, può attivare una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova auto? Sono sicura che in breve tempo raggiungiamo l'obiettivo!» scrive Luisa, e in tanti rispondono positivamente Io ci sono, Ci sono anche io. «Tutte le persone perbene sarebbero ben contente di contribuire» aggiunge Michele. (M.Fab.)

