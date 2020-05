La Raggi ai turisti «Roma è sicura»

«Siamo una città sicura, i numeri confortano: venite a Roma, vi aspettiamo a braccia aperte». È l'appello ai turisti lanciato dalla sindaca Virginia Raggi dai microfoni di RadioRock. «Il turismo - ha affermato - è un problema enorme che noi sentiamo da febbraio, la ripercussione internazionale del virus ha fatto crollare le prenotazioni. Come se ne esce? Se ne esce dando l'idea di una città sicura che sta riaprendo i locali, i ristoranti, i bar. Dobbiamo dare all'estero questa immagine. Siamo una città sicura, i numeri confortano. Agli italiani, anche se si riapriranno le frontiere, rivolgo l'invito a fare le vacanze in Italia e venire a Roma». Raggi ha aggiunto che sul fronte del turismo è al lavoro «con le associazioni per un piano di rilancio della città: dobbiamo lavorare sul lato promozione. All'inizio sarà turismo top di gamma. A Roma ricordiamo che stavano aprendo cinque nuovi hotel 5 stelle. Quindi un turismo che può permettersi di scegliere e deciderà anche sulla base della sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

