La ragazza che aiuta i bimbi rapita in Kenya dai jihadisti

Angela CalzoniÈ stata rapita a Chakama, un villaggio sulla costa del Kenya in mezzo alla foresta, a 80 chilometri da Malindi. Silvia Romano, 23 anni, milanese, è stata portata via da tre uomini armati di kalashnikov e machete. Il commando è entrato nel villaggio alle 8 di sera a bordo di un pick up e ha seminato il panico tra la popolazione. Cercavano proprio lei. «Dov'è la ragazza bianca?» hanno chiesto agli abitanti terrorizzati. Poi sono andati nella casetta della Onlus Africa Miele di Fano per la quale Silvia faceva la volontaria e l'hanno portata via. Prima di fuggire i tre hanno sparato all'impazzata. Cinque i feriti, anche gravi, tra cui donne e bambini. Il commando parlava somalo: la polizia keniana non esclude che si tratti degli Shebab, gruppo jihadista vicino all'Isis, e che quindi Silvia sia stata portata in Somalia, che dista 200 chilometri.Sorriso contagioso e grande energia, a Milano Silvia abitava con la famiglia, mentre la sorella si è trasferita a Londra. Si era laureata a febbraio come mediatrice linguistica e faceva l'istruttrice di ginnastica artistica e acrobatica alla Pro Patria di Lambrate. In palestra passava tanti pomeriggi. «Teneva un corso con i bambini e aveva fatto anche dei campus estivi, era bravissima racconta il responsabile Andrea Poffe - aveva ricevuto la proposta di diventare titolare da settembre, ma ha rinunciato per andare in Africa. Aveva troppo forte la spinta ad aiutare gli altri». In Kenya, a Likoni, nella contea di Kilifi, la 23enne era già stata ad agosto, dove aveva lavorato nell'orfanotrofio della Ong Orphan's Dream fondata dall'amico Davide Ciarrapica. Lui le aveva sconsigliato di andare a Chakama, troppo isolato e non abbastanza sicuro. Ma Silvia voleva aiutare dove c'era più bisogno di lei. «I giovani trovano molte strade per seguire le loro passioni e i loro sogni» ha scritto sul suo profilo Facebook. La laurea era «il primo di una lunga serie di sogni da realizzare». Sogni che ha seguito rischiando tutto.riproduzione riservata ®