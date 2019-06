La raccolta dell'orzo? A tutta birra

La beviamo da secoli, ma continuiamo a perfezionarla. Che sia per accompagnare un pasto, per brindare con gli amici o - visto l'inizio dell'estate - da gustare sotto l'ombrellone. La birra ci accompagna sin dall'antichità. Ed è un settore che sta crescendo giorno dopo giorno. Lo sa bene Birra Peroni che ieri, grazie al progetto Campus Peroni (in collaborazione con il Crea e alcune delle più prestigiose università italiane), ha dato il via ufficiale alla raccolta dell'orzo presso l'Azienda Agricola Aldobrandini di Ostia Antica.

Una giornata all'insegna della sostenibilità, qualità e innovazione - le tre parole chiave dell'Azienda - nella quale anche giovani studenti degli atenei di Teramo, Perugia e della Tuscia, hanno potuto toccare con mano le più innovative tecniche di lavorazione dell'orzo. «L'orzo è la vera ricetta del successo», spiega Federico Sannella, direttore Relazioni Esterne Birra Peroni. «Per questo è fondamentale creare legami con gli oltre 1.500 agricoltori che compongono la nostra filiera agricola. E impiegare le nuovissime tecniche di lavorazione come la precision farming». Cosa significa? Applicare le tecnologie di ultima generazione al settore agrario con l'obiettivo di ridurre l'impatto di pesticidi e sostanze chimiche sull'ambiente.(M. Poi)

