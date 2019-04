La raccolta dei fusti da ristorazione è gratuita

L'olio usato per friggere, ma anche quello per la conservazione degli alimenti, come il tonno in scatola. Insomma, l'olio usato comunemente in casa, in realtà, una volta impiegato, diventa un rifiuto speciale e come tale va trattato: per gettarlo si devono seguire regole precise. Bisogna attendere che si raffreddi, poi, spiega l'Ama, «filtrarlo e versarlo con un imbuto all'interno di un flacone o di una tanica (anche una bottiglia di plastica va bene)», chiudendo bene il tappo. Infine, va portato presso il punto di raccolta e svuotato nell'apposito contenitore. Lo stesso procedimento deve essere seguito da ristoranti e attività. Società specializzate si occupano dello smaltimento di grandi quantitativi di olio esausto, collaborando con industrie alimentari, ristoranti, bar, hotel, ministeri, mense di ospedali. Esistono servizi gratuiti di raccolta a domicilio. Gamesrl recupera l'olio impiegato per usi alimentari domestici o industriali «che spesso in Italia vengono sversati nella rete fognaria». «Nei ristoranti dice lo chef Alessandro Circiello, presidente Federazione Italiana Cuochi-Lazio la raccolta è effettuata una volta a settimana o una volta al mese, a seconda dei consumi. È consigliabile non utilizzare solo friggitrici e quando lo si fa si deve cambiare spesso l'olio. Una friggitrice da 30 litri può fare 100 porzioni di fritto». (V. Arn.)

