La rabbia dei residenti: «Una discarica a Talenti»

Una discarica a cielo aperto. Non ci sono altre parole per definire quel che sta prendendo forma in via Adriano Tilgher nel quartiere Talenti. Un accumulo di rifiuti fuori controllo, con i sacchetti abbandonati per giorni intorno ai cassonetti. Spazzatura di ogni genere lasciata da una settimana sotto il sole e, soprattutto, sotto gli occhi di tutti visto che sulla discarica si affaccia uno dei condomini più grandi di via Ugo Ojetti. Non solo: da un lato c'è la parrocchia di Sant'Achille Martire e dall'altro l'asilo di zona, la scuola dell'infanzia Gaspara Stampa. Uno scempio.

Nelle stesse condizioni anche i cassonetti di via Zuccoli, sempre nella stessa zona, e di via Francesco d'Ovidio. Si creano mini discariche con un odore nauseante, divenuto ormai insostenibile. I residenti segnalano a Leggo ma anche al Campidoglio da cui, per ora, non c'è stato nessun intervento. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA