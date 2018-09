LA PROVA AL FORUM DI ASSAGO

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aspiranti camici bianchi divisi tra chi crede nel medico come missione e chi ha già pronto un piano B. Fuori dal Forum di Assago, a Milano, c'è chi sogna di salvare la vita alla gente. Come Miguel Villagran, 19 anni: «Ho da sempre desiderato fare il medico. Non immagino la mia vita in nessun altro modo». Alla fine della prova è amareggiato: «Non era semplice. Non credo che con quelle crocette si possa dimostrare se sono adatto o meno a fare questo mestiere». Per Elena Farina, 22 anni, sarebbe addirittura la seconda laurea, quella in Medicina: «Penso sia la mia vocazione. Ho già una laurea in Educazione Professionale». Marta B., 18 anni, ha una scappatoia: «Se va male, sono iscritta a Ingegneria. Sono ambiti molto distanti, ma mi sono sempre piaciute fisica e matematica». Idem Caterina F, 20 anni, che ha fatto di Giurisprudenza il suo paracadute: «I miei genitori sono medici e lo faccio anche per questo». (G.Cos.)