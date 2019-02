La protesta del latte arriva nella Capitale

Alessandra Severini

Si estende la protesta degli allevatori sardi tanto che, dall'isola, ieri è arrivata fino in piazza Montecitorio, a Roma, davanti al Parlamento. I pastori protestano contro il prezzo del latte imposto dagli industriali, considerato troppo basso (meno di 60 centesimi al litro, al di sotto dei costi di produzione, quindi con seri rischi circa la resistenza delle aziende di allevatori di ovini e bovini, tenendo presente che con il loro latte si prpduce ad esempio buona parte del pecorino in commercio). La richiesta è di arrivare ad un prezzo giusto, pari ad un euro. Così, mentre in Sardegna anche ieri si sono registrati diversi blitz con presidi e sversamenti di centinaia di litri di latte su strade statali e provinciali, una delegazione di allevatori guidati dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini è stata ricevuta al Viminale dal vicepremier Matteo Salvini. «Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi», ha assicurato il leader leghista che ha promesso interventi di sostegno ai pastori per le perdite economiche e la sospensione delle attività del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, fino all'approvazione di un nuovo piano di produzione. Un nuovo tavolo è stato convocato al Viminale per domani con le associazioni di categoria, il governo e i produttori.

Salvini però ha deciso di premere sull'acceleratore muovendosi in anticipo e in autonomia rispetto al governo, che aveva fissato un tavolo di filiera per il 21 febbraio. Molto pesano naturalmente le imminenti elezioni regionali sull'isola, in programma domenica 24 febbraio. E proprio il leader del Carroccio sarà in Sardegna il giorno 17, per tirare la volata ai candidati leghisti.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA