La Procura indaga sulle buche di Roma

Rincasava da una gita domenicale a bordo della sua potente Honda Hornet 900 quando Elena Aubry, 26enne, perdeva il controllo della due ruote schiantandosi fatalmente contro il guard rail, probabilmente per una delle tante buche che si trovano lungo via Ostiense.Un decesso per il quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e affidato al pubblico ministero Laura Condemi, in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo e che mira a chiarire le eventuali responsabilità. Forse una buca o i numerosi avvallamenti del manto stradale, causati dalla crescita degli alberi, sarebbero all'origine del terrificante impatto in cui la ragazza ha perso la vita. Del tutto esclusa l'ipotesi che l'incidente possa essere stato causato da un altro autoveicolo come appare evidente sia dai segni lasciati in strada che, soprattutto, dalle testimonianze dei presenti raccolte nell'immediatezza dei fatti dalla polizia locale del X Gruppo Mare. Ed è proprio dal racconto della madre Graziella Viviano, pubblicato sulla pagina di Facebook della figlia, che si è puntato il dito sulle buche presenti in quel tratto stradale.«Questa è la pagina di Elena e io sono la sua mamma. Sto per scrivere qualcosa che mai avrei voluto scrivere, che mi devasta profondamente e che da oggi in poi cambierà la vita di tutte le persone che hanno conosciuto ed amato Elena. Elena non c'è più. Per un'inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le maledette buche di Roma' mia figlia non c'è più».(D. M. R.)