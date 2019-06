La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per la sindaca di Roma, indagata per abuso d'ufficio in uno dei filoni di indagine sul nuovo stadio della Roma. Al centro della vicenda, la procedura con cui il Campidoglio aveva scelto di pubblicare il progetto per il nuovo stadio, approvato dalla Regione Lazio prima che il verbale conclusivo incassasse il via libera del Consiglio comunale. A far scattare l'iscrizione nel registro degli indagati ad aprile scorso era stato un esposto dell'architetto Francesco Sanvitto, per conto dell'associazione Tavolo della libera urbanistica. «Il lavoro dei giudici è nato per una fantasiosa denuncia presentata da un architetto», ha scritto la sindaca su Facebook puntando il dito contro «la solita gogna mediatica» nei suoi confronti.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA