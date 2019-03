La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della posizione dell'assessore allo sport del comune capitolino, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell'ambito del filone principale dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Lo apprende l'Ansa da fonti giudiziarie. La contestazione a Frongia che si è autosospeso e ha rimesso le deleghe è dovuta a una vicenda raccontata da Luca Parnasi, l'imprenditore al centro dell'inchiesta, ai pm in uno dei suoi interrogatori: qualche tempo prima del suo arresto, avvenuto nel giugno 2018 e poi revocato, Parnasi aveva chiesto all'assessore M5s il nome di una persona da inserire come responsabile delle relazioni istituzionali di una sua società, la Ampersand. Frongia sempre secondo il racconto di Parnasi avrebbe proposto una donna di circa 30 anni, ma la possibile assunzione svanì quando arrivarono gli arresti.

