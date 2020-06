La Procura: «Carminati, obbligo di dimora nella villa a Sacrofano»

Enrico Chillè

Massimo Carminati ha lasciato il carcere, ma non è un uomo libero: l'ex Nar, scarcerato due giorni fa per scadenza dei termini, dovrà comunque attendere il processo bis d'Appello per l'inchiesta Mondo di mezzo' senza poter lasciare Roma e in particolare Sacrofano, il piccolo comune a Nord della Capitale in cui fu arrestato nel 2014.

La scarcerazione, che ha fatto molto discutere, era stata decisa dal Tribunale del Riesame su richiesta del legale Cesare Placanica. Per Carminati il termine massimo di custodia cautelare è scaduto, ma visto il lungo curriculum criminale dell'ex terrorista nero è stato disposto l'obbligo di dimora, poiché secondo la Procura generale c'è un concreto pericolo di fuga. Massimo Carminati, infatti, è ancora in attesa del nuovo processo, scaturito dalla sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa, ritenendo i possibili reati semplici tentativi di corruzione di amministratori locali e funzionari pubblici. Salvatore Buzzi, il ras' delle cooperative romane, ha già raggiunto da sei mesi la scadenza dei termini e potrebbe finire ai domiciliari ma i legali non hanno ancora chiesto la scarcerazione.

Tra gli altri imputati eccellenti, anche l'ex consigliere regionale Luca Gramazio raggiungerà in autunno la scadenza dei termini con la possibilità di richiedere la scarcerazione.

La Cassazione, che ha depositato solo il 12 giugno scorso le motivazioni della sentenza che ha fatto decadere le accuse di associazione di stampo mafioso, dovrà inviare gli atti alla Corte d'Appello, che poi dovrà fissare una data e dare un preavviso di 20 giorni alle parti. In questo modo l'udienza slitterà inevitabilmente a dopo l'estate e non prima di settembre sarà fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Roma per il processo bis di secondo grado, che dovrà rideterminare la pena per circa venti dei 32 imputati. Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, condannati nel primo processo d'Appello rispettivamente a 14 anni e sei mesi e 18 anni e quattro mesi, potrebbero avere una riduzione di pena dopo la lunga carcerazione preventiva già scontata. Senza contare che, in futuro, i legali di Buzzi e Carminati potrebbero chiedere un risarcimento per la detenzione preventiva al 41 bis per le accuse, poi cadute, di associazione mafiosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

