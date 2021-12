La Primavera di Jovanotti in 5 nuovi brani

ROMA - Arriva in inverno la Primavera di Jovanotti che oggi presenta una nuova puntata del Disco del Sole, un flusso di brani scritti a 2 anni e mezzo da La Nuova Era. Prodotti dal guru Rick Rubin, sono cinque pezzi (non) facili, «perché per esistere hanno dovuto piovermi addosso dallo spazio profondo, ma leggerissimi perché qui dentro c'è una luce», secondo le parole di Jovanotti, che gioca col titolo del film di Bob Rafelson con Jack Nicholson. Dopo Il Boom ecco allora La primavera in salsa synth-pop anni 80, con tanto di sequencer e distorsioni; poi I Love You Baby, venata di psichedelia, con un ritornello-mantra; la ballata Un amore come il nostro, intrisa di purezza sentimentale; l'esile filigrana di Tra me e te, con inserti di violoncello; e infine la danza sfrenata di Border jam. I 5 brani sono accompagnati dal video de La primavera, un corto cinematografico a tinte psichedeliche. (C. Fab.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

