La prima notizia è che nella seconda serie non avrà più quei capelli biondo platino. Alessandro Borghi, per la fiction Aureliano Adami, ha girato quasi sempre tra Ostia, l'Eur e il vecchio faro di Fiumicino. Tre location congeniali al bravissimo attore, che sul Litorale ormai è di casa. Lui sarà sempre il boss di Roma sud, in continua rotta con il Samurai per la spartizione degli affari criminali su Roma. Borghi (reduce fra l'altro dalle 9 candidature ai David di Donatello ottenute da Sulla mia pelle, anch'esso targato Netflix) sarà la colonna portante della seconda serie di Suburra. Tre parole per definire questa vigilia? «Emozionato, felice, pronto», risponde l'attore. «Aureliano ha fatto il salto di qualità, non è più un ragazzo ma un uomo».

