La prima donna

FESTA DEL CINEMA

AL TEATRO DELL'OPERA

La Festa del Cinema entra nelle sale del Teatro dell'Opera di Roma, per l'anteprima mondiale de La prima donna il docu-film di Tony Saccucci (protagonista Licia Maglietta, nella foto) su di Emma Carelli, diva della Lirica di inizio 800, ma anche prima donna manager italiana. Osannata dal pubblico, ma estromessa da una società che non poteva accettare all'epoca - una donna in quel ruolo.

P.za B. Gigli 7, oggi

alle 20,30 operaroma.it

romacinemafest.it

Sul divano

TEATRO DE' SERVI

La commedia scritta ed interpretata da Marco Valerio Montesano, Michele Enrico Montesano, Francesco Pietrella (successo del festival Dominio Pubblico): tragedia greca dei nostri tempi legata alla assenza di birra in una casa (quasi) qualunque.

Via del Mortaro 22, da oggi a mercoledì, 18 euro

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

