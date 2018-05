La prima di Mancini: una vittoria sofferta

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - «Dimentichiamo il fallimento: da oggi cuore, grinta e attaccamento». Emblematico lo striscione dei tifosi italiani in bella mostra al centro delle tribune dello stadio Kybunpark di San Gallo. La prima Italia di Roberto Mancini riparte con una vittoria: 2-1 (sofferto nel finale) all'Arabia Saudita, che al Mondiale ci sarà. Gli azzurri tornano al successo dopo quattro partite in bianco: il doppio confronto fatale con la Svezia, che ha eliminato l'orribile ItalVentura. A seguire il ko con l'Argentina e l'-1-1 con l'Inghilterra, le due amichevoli di marzo con Gigi Di Biagio sulla panchina dalla Nazionale maggiore.Una vittoria sofferta, questo sì. Dopo il monologo della prima frazione, chiusa avanti 1-0 grazie alla bella rete di Balotelli: fucilata dai 20 metri sul primo palo. SuperMario ispiratissimo: fornisce assist deliziosi a Florenzi, che non sa cogliere l'attimo fuggente in avvio di contesa, e prima del riposo traversa di Criscito. L'Arabia Saudita? Non pervenuta: nemmeno una conclusione, contro le 10 dell'Italia.Musica diversa nella ripresa. Belotti, appena entrato al posto di Balotelli, firma il raddoppio, con un tap in ravvicinato, dopo paratona del portiere saudita sulla sua zuccata.E poi? Un clamoroso black out in difesa. Un quarto d'ora da horror. Zappacosta scivola a centrocampo, lasciando la prateria sguarnita per la rete di Al Shehri, scattato in sospetto fuorigioco, con uscita fuori area da dimenticare per Donnarumma. Che poi salva la vittoria sulla conclusione a botta sicura di Al Muwallad: saltato Romagnoli dopo l'errore (quasi mortale) di Criscito in disimpegno. E qui Mancini, sorridente fino a qual momento, si è spazientito. Compreso l'errore finale di De Sciglio. Il ct commenta: «Bene nel primo tempo, poi la stanchezza si è fatta sentire e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Loro erano decisamente più freschi. Ma ripartiamo con un successo, questa è la cosa più importante».Soddisfatto Belotti, tornato al gol dopo. Il Gallo però precisa: «Abbiamo ancora il nodo in gola per la mancata qualificazione al Mondiale. Tuttavia era importante cominciare il nuovo corsa con un successo. E l'abbiamo centrato. Insomma, abbiamo finalmente svoltato. La mia rete? Sono contento, naturalmente. Balotelli? Beh, sappiamo tutti le qualità di Mario. Sono certo che ci darà una grande mano per crescere». Ma venerdì a Nizza contro la Francia serve un'altra Italia. E così sia.riproduzione riservata ®