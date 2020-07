La presidente Lozzi lascia i Cinque stelle

«Non si può sostenere il partito del meno peggio, un centro di potere asservito»: così ieri la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, ha abbandonato il Movimento 5 Stelle e si prepara a sfidare la Raggi. Nelle parole di addio della Lozzi, affidate a un post Facebook, la polemica con il Movimento è durissima: «Non si può essere testimoni dell'abbandono totale dei territori e far finta di niente, non si può ritrovarsi a sostenere un partito del meno peggio, in cui l'apparire vince sull'essere. La democrazia interna si è rivelata una cieca oligarchia, un centro di potere asservito solo per preservare alcune posizioni personali raggiunte».

Parole che sanno già di campagna elettorale: la Lozzi è pronta a candidarsi in Campidoglio alle prossime elezioni con una lista civica sostenuta da Italexit, il neonato partito di Gianluigi Paragone, l'ex deputato grillino fuoriuscito dal Movimento.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

