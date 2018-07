LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE MAGLIE

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Cresceremo ancora e saremo sempre di più in Europa. Acquistiamo e non vendiamo; chi va via non è stato continuo ma non fermiamo nessuno». Claudio Lotito ha aperto così la serata dedicata alla presentazione delle maglie per la prossima stagione che si è svolta nella splendida cornice della terrazza panoramica della Rinascente di via del Tritone a cui hanno partecipato dirigenti, squadra, staff e tantissimi appassionati. La prima maglia in realtà è stata svelata a sorpresa tramite i cartelloni pubblicitari in giro per Roma e apparsi all'alba di ieri: si tratta di una vecchia conoscenza per i biancocelesti, quella maglia bandiera già rievocata nella stagione 2014-15 e riproposta con delle piccole modifiche, tra passato e futuro (nella foto Lulic e Strakosha). La seconda invece, quella che verrà utilizzata in Europa League, è ispirata alla maglia del Centenario: bianca con una banda orizzontale azzurra rispetto a quella celebrativa del 2000 non ha le bordature coloro oro. La terza, la cosiddetta maglia away verrà presentata ad Auronzo. (E.Sar.)