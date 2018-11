La Premier League s'arrende: sì al Var

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Tra i cinque maggiori campionati europei mancava solamente l'Inghilterra, ma la Premier League coprirà la lacuna nel 2019-20, allineandosi all'utilizzo del VAR. Ieri la decisione a suo modo storica, perché coinvolge il torneo dei cosiddetti maestri del calcio. La video assistenza, al di là della Manica, è stata già testata nella Coppa d'Inghilterra e nella Coppa di Lega, mentre in Premier ci sono solo sperimentazioni off-line. Sarà «sviluppato un protocollo chiaro per la comunicazione delle decisioni VAR ai tifosi», si legge tra le altre cose nell'annuncio ufficiale.Il via quindi la prossima estate, con le medesime tempistiche dell'Uefa, che introdurrà il VAR nella Supercoppa 2019 e in Champions League a partire dai preliminari del mese di agosto. Il supporto tecnologico sarà poi utilizzabile dagli arbitri continentali nel 2020 nella fase finale degli Europei e nell'Europa League 2020-21.Il quadro, insomma, si sta completando. Il 2018 ha visto il VAR ai Mondiali di Russia, nonché prendere il via nella Liga spagnola e nella Ligue1 francese. I precursori erano state nel 2017 la Bundesliga tedesca e la nostra Serie A. Che farà il punto della situazione lunedì in Lega a Milano, alla presenza degli staff tecnici delle 20 squadre, del presidente dell'AIA Marcello Nicchi e del designatore Nicola Rizzoli. La presenza o meno del VAR fa sempre più la differenza (esempio più eclatante, i fuorigioco nelle azioni dei gol), ma la tecnologia non ha comunque annullato discussioni e polemiche.