LA PREMIAZIONE

Stefan Radu è pronto a tornare. Per la gioia di Simone Inzaghi, e dei tifosi, il difensore romeno è ormai rientrato a pieno regime ed il tecnico è intenzionato a schierarlo titolare venerdì nell'anticipo contro il Crotone, in ritorno che consentirebbe ad Acerbi di tornare nella posizione a lui più congeniale, quella di centrale dei tre.

Una vera e propria boccata di ossigeno per l'allenatore biancoceleste che, nelle cinque gare senza Radu (quattro in campionato e una in Champions), ha collezionato quattro sconfitte una sola vittoria subendo la bellezza di dodici reti. Inzaghi medita di far riposare qualche big: Immobile avrebbe bisogno di riposo e il tecnico potrebbe rilanciare Caicedo dall'inizio.

Oggi alle 12 in Campidoglio, infine, la sindaca di Roma Virginia Raggi consegnerà all'attaccante partenopeo la Scarpa d'Oro vinta l'anno scorso.

