La porta non si apre? Pesta il capotreno

Luca CalboniLa porta non si apre, lui non riesce a scendere e se la prende con il capotreno, pestandolo. La vicenda è avvenuta alla stazione di Ladispoli, a bordo di un treno regionale in servizio sulla linea fra Roma Termini e Civitavecchia.Le indagini svolte dal personale della Polfer di Civitavecchia con il contributo del Centro Operativo del Compartimento di Roma, hanno individuato il passeggero rissoso: si tratta di un romano di 52 anni, indagato in stato di libertà e che dovrà rispondere delle accuse di violenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio nonché interruzione di pubblico servizio. L'uomo, che doveva scendere alla stazione di Maccarese-Fregene, non avrebbe notato il grande cartello che segnalava il malfunzionamento della porta del convoglio: accompagnato dalla moglie e dai figli, il 52enne avrebbe cercato comunque di aprire lo sportello per scendere. Dopo aver cercato di raggiungere la porta funzionante più vicina, la famiglia è rimasta bloccata sul treno. Mancata la fermata, e con ormai il convoglio nuovamente in movimento, l'uomo ha dato in escandescenze e, alla stazione di Ladispoli, ha riversato la sua rabbia sul capotreno, colpendolo alla testa con un oggetto contundente. Come se nulla fosse, la famigliola ha poi abbandonato la stazione, facendo perdere le loro tracce. Il ferroviere invece, sanguinante e in stato di choc, è stato trasportato all'ospedale Padre Pio di Bracciano per le cure del caso.