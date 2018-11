La Porta Magica diventa discarica

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiIngabbiata, con appesi alle inferriate calzini freschi di bucato on the road, attorniata da sporcizia, cartoni, bottiglie e sacchetti di plastica pieni di ogni. E' offlimits la Porta Magica di Piazza Vittorio, monumento di stampo esoterico della Capitale in quel del rione Esquilino, I Municipio. Il degrado della Città Eterna è arrivato fino a qui.Raggiungendo quel manufatto peculiare edificato tra il 1655 e il 1680 da Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte, nella sua residenza, villa Palombara, sita per l'appunto sul colle capitolino. Trasformatosi ora in territorio ostaggio di sbandati e ubriachi. I pochi turisti che si trovano a passare di lì si sporgono oltre le grate adibite alla sicurezza del sito per dare un'occhiata tentando di leggere il pannello informativo che ne racconta la storia. Al pari di altri luoghi di rara bellezza, l'arcana struttura senza eguali al mondo, rimane uno dei monumenti esclusi dai tour nell'Urbe. Situazione che non è sfuggita al presidente dell'associazione ROMANUOVA, Antonello Palmieri.L'appello è a liberarla e renderla fruibile. «In qualsiasi città del mondo, la Porta Magica sarebbe tramutata in una ricchezza turistica ed economica. A Roma, invece, è dimenticata nell'incuria, nell'inconsapevole e beata inettitudin», afferma Palmieri. «Su di essa, l'ultima rimasta della villa di Massimiliano Savelli Palombara osserva il presidente di Romanuova - sono ben visibili simboli alchemici ed esoterici che rimandano a storie e leggende la trasmutazione del vile metallo e la pietra filosofale di cui la nostra città è ricca. E sulle quali potrebbe nascere, come è avvenuto per testimonianze molto inferiori in altre città europee, un flusso turistico di nicchia». Aggiungendo: «Se si trovasse a Londra, a Parigi o da qualche altra parte attirerebbe molto denaro, con l'apertura quotidiana al pubblico tramite un biglietto d'ingresso e con, ad esempio, l'inserimento in un itinerario tematico». E invece è circoscritta da una gabbia per proteggerla, utilizzata con noncuranza a mo' di stendino per i panni. Mausoleo alla tristezza.riproduzione riservata ®