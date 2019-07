La Polizia di Stato, con la collaborazione di Autostrade per l'Italia, ha realizzato in occasione dell'esodo 2019 una campagna di comunicazione per sensibilizzare gli utenti sui rischi di una guida non corretta. Uso dello smartphone al volante, eccesso di velocità e mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di alcool e di droghe rappresentano infatti i tre comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti statistiche, sono le principali cause di incidentalità in strade e autostrade.

È su questi tre comportamenti che si è focalizzata la creatività della campagna di comunicazione promossa proprio durante i giorni a maggior flusso di traffico per l'esodo estivo. Un mix di informazioni di servizio e di mini-racconti che, grazie alla presenza del testimonial Dario Vergassola, usa il linguaggio dell'ironia per comunicare tematiche rilevanti per la sicurezza stradale.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

