La polizia blinda le arene estive dei ragazzi

Blindate. Con poliziotti in borghese e in divisa a vigilare lungo le proiezioni. Ma anche nel pre e post evento. Le arene gestite dai ragazzi del Cinema America saranno sorvegliate speciali. Lo ha deciso il questore dopo le due aggressioni avvenute sabato e ieri.

Ecco allora che a San Cosimato, alla Cervelletta e al Porto di Ostia arriveranno gli uomini delle forze dell'ordine. Almeno 4 a serata. Che, per oltre 100 notti di proiezioni e incontri con ospiti internazionali a ingresso gratuito, controlleranno eventuali possibili esagitati.

Si tratta di una misura preventiva basata anche su informative specifiche della Digos. I ragazzi del Cinema America, infatti, da sempre antifascisti e legati a gruppi politici di sinistra sono entrati nel mirino dell'ultradestra. Rischio emulazione e possibili tafferugli sono arrivati sul tavolo del Questore che ha disposto speciali servizi di monitoraggio.

Questo per non turbare la quiete pubblica dei normali spettatori e degli ospiti attesi nelle sale all'aperto.

Forte la mobilitazione di solidarietà verso i ragazzi del Cinema America anche tra i giovanissimi. «Quello che sta succedendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America è gravissimo -gridano i membri del mensile indipendente Scomodo - siamo spaventati e sconcertati da questo attacco nei confronti di chi quotidianamente lavora per rendere più vivi i territori delle nostre città costruendo percorsi partecipati e inclusivi».

Il loro impegno, però, non si ferma qui: faranno i turni tutte le notti attorno alle tre arene del Cinema America: San Cosimato, Ostia e Tor Sapienza. «La solidarietà tra persone e realtà culturali è fatta di rapporti, sostegno e anche presenza fisica». Intanto in un tweet del Cinema America, un appello di resistenza: «Non spegneremo mai i nostri riflettori».

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

